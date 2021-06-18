В костромской музыкальной школе появится гитара с автографом Розенбаума

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Губернатор Костромской области Сергей Ситников совершил рабочую поездку по Костромской области во время которой состоялся ряд встреч с общественностью.

В Кадыйском районе Костромской области к главе региона обратилась педагог местной школы искусств. Она сообщила государственному чиновнику, что школе необходимо приобрести синтезатор, акустическую гитару.

Сергей Ситников решил подарить гитару лично. Этот музыкальный инструмент имеет историческую ценность. Гитару с автографом чиновнику вручил народный артист России Александр Розенбаум.

Синтезатор музыкальной школе глава региона поручил приобрести депутатам, — сообщил К1.