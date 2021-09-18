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Суббота, 18 сентября, 2021
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В Костроме женщины начали продавать положительные тесты на беременность

Александр Ильин
В Костроме женщины начали продавать положительные тесты на беременность

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В социальных сетях Костромы появилось более сотни предложений о продаже положительных тестов на беременность, пишет портал «Kostroma.Today».

Всё началось с поста одной из жительниц города, в котором она просила продать ей такой тест. Предложить девушке «товар» поспешили сразу несколько десятков человек. 

Пользователи соцсетей неоднозначно отнеслись к событию. Одни осудили женщину, предположив, что таким образом она хочет вернуть своего молодого человека. Другие выдвинули предложение организовать в городе бизнес: пусть беременные торгуют тестами, ведь спрос действительно есть.

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