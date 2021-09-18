В Костроме женщины начали продавать положительные тесты на беременность

В социальных сетях Костромы появилось более сотни предложений о продаже положительных тестов на беременность, пишет портал «Kostroma.Today».

Всё началось с поста одной из жительниц города, в котором она просила продать ей такой тест. Предложить девушке «товар» поспешили сразу несколько десятков человек.

Пользователи соцсетей неоднозначно отнеслись к событию. Одни осудили женщину, предположив, что таким образом она хочет вернуть своего молодого человека. Другие выдвинули предложение организовать в городе бизнес: пусть беременные торгуют тестами, ведь спрос действительно есть.