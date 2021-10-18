В Костроме с утра пораньше отключили отопление и горячую воду

Жители ряда домов в Костроме рано утром остались без отопления и горячей воды, пишет КП.

Сообщается, что причиной этому стала попытка специалистов ТГК-2 устранить дефект на трубопроводе на улице Козуева.

Как стало известно, в четыре часа утра и до трех утра вторника услуги не будут получать костромичи, проживающие в домах на улицах Ерохова, Федосеева, Симановского, Борьбы, Депутатской, Козуева, Юных Пионеров, Полянской, Терешковой, Островского, на проспекте Текстильщиков, а также в Безымянном переулке.

Планируется возобновить подачу горячей воды и отопления через двадцать три часа.