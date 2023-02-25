Жители Костромы пожаловались на школьников, вскрывающих чужие машины, написал портал «Kostroma.Today».

По словам очевидцев, юные хулиганы орудую в Заволжском районе.

«Уважаемые родители, следите за своими детками. Они занимаются вскрытием и открыванием дверей у машин. Мы не успели их поймать», – посетовала одна из местных жительниц.

Горожане уточнили, что видели злоумышленников в микрорайоне Паново, а также на улице Южная.

Еще одна автолюбительница отметила, что ей удалось отогнать детей криком с балкона.