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Воскресенье, 17 октября, 2021
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В Костроме пожаловались на исчезнувших поваров в школе

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Родители учеников лицея №32 заявили о нехватке поваров в учебном заведении, пишет Kostroma.Today.

По словам костромичей, их детей пообещали кормить «не в соответствии с меню» из-за проблем с персоналом. При этом стоимость пообещали пересчитать. В итоге, как утверждается, школьники остались без горячего и голодные.

«В столовой дали: яблоко, бутерброд и чай. Кому-то и этого не досталось», – рассказала костромичка.

Директор лицея Маргарита Кучеровская объяснила случившееся тем, что повара отсутствовали один день по болезни. С понедельника они начнут работать по цикличному меню.

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