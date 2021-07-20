В Костроме пообещали изменить до неузнаваемости гостиницу «Волга»

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Президент группы компаний «КФК» Евгений Якив рассказал о масштабном ремонте гостиницы «Волга», пишет портал «Kostroma.Today».

По его словам, после реконструкции заведение будет претендовать на звание одной из самых лучших гостиниц Костромы. Речь идет о реновации отеля под четыре звезды. При этом некоторые номера будут пятизвездочными.

Якив называет одной из ключевых будущих «фишек» отеля свадебную площадку на крыше, где можно будет проводить выездные регистрации с великолепным видом на Волгу и город.

Также планируется открытие круглогодичного ресторана-панорамы. Полностью открыть обновленный отель планируют к концу следующего года.