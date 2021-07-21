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Среда, 21 июля, 2021
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В Костроме пациентка больницы умерла после побоев медсестры

Никита Брыкин
В Костроме пациентка больницы умерла после побоев медсестры
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Пожилая костромичка умерла на следующий день после того, как ее избила медсестра в городской больнице, пишет портал «Kostroma.Today».

Скандал разгорелся в начале июня, когда сотрудница медучреждения ударила пациентку. После случившегося началась проверка, сотрудницу сразу же отстранили от работы. Против нее возбудили административное дело. При этом пострадавшая умерла в реанимации на следующий день после ударов медсестры.

По предварительным данным, это не связано с побоями медработника, поскольку женщина изначально находилась в больнице в тяжелом состоянии.

В пресс-релизе суда подчеркивается, что медработник ударила пенсионерку рукой по губам из-за того, что она сильно кричала ночью и мешала другим пациентам спать.

В итоге суд назначил женщине штраф в размере пяти тысяч рублей.

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