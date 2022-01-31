В Костроме объявили охоту на бездомных собак

Костромские власти приняли решение увеличить бригады отлова бездомных собак, пишет Kostroma.Today.

Сообщается, что в последнее время в областном центре увеличилось количество жалоб на бродячих животных.

В пресс-службы городской администрации уточнили, что в прошлом году специалисты отловили почти 500 бездомных собак. В январе поступило 22 заявки на отлов животных. Это значительно больше, чем обычно.

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Подчеркивается, что работники будут особенно следить за общественными местами и парками и вылавливать всех бродячих собак.