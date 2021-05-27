В Костроме новая школа все еще нуждается в учениках и педагогах

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В июне стартует прием документов от учеников 2-11 классов, которые хотят продолжить обучение в школе №44 на улице Профсоюзной, пишет портал «Logos44.ru».

С 1 апреля документы подают родители будущих первоклассников. Речь идет о детях, которые проживают на территории, закрепленной за учебным заведением.

Планируется принимать детей по прописке до 30 июня. Для тех, кто не зарегистрирован на закрепленной территории, появится возможность подать заявление в первый класс с 6 июля.

Прием родителей ведется по предварительной записи на сайте.