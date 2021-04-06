В Костроме начали принимать заявления на зачисление в первый класс в новою школу на Профсоюзной

В Костроме начался прием заявлений на зачисление детей в первый класс в новую школу на улице Профсоюзной. В общей сложности учреждение рассчитано на 1 000 учеников. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В настоящее время в школе №44 завершаются строительные работы.

Подать документы туда уже могут жители следующих улиц:

Улица Долгая Поляна — четные и нечетные дома;

Улица Тополиная — четные и нечетные дома;

Улица Победная — четные и нечетные дома;

Улица Хвойная — четные и нечетные дома;

Улица Богатырская — четные и нечетные дома;

Улица Профсоюзная — с дома №30 и до конца улицы;

Микрорайон Давыдовский-3 — дом №34;

Шоссе Кинешемское — с дома №66 до конца улицы;

Микрорайон Давыдовский-2 — дома №67, 69, 71, 79.

В новую школу могут зачислить и жителей других улиц. Для них прием заявлений начнется с 6 июля и продлится до момента заполнения свободных мест. Прием документов в остальные классы будет осуществляться с 1 июня.

Необходимые документы принимают по адресу: улица Профсоюзная, д. 20 (школа №24). Сведения для зачисления можно подать по средам с 15:00 до 18:00 и пятницам с 08:30 до 11:30.

Всего в этом году в школы города планируется принять около 4 000 первоклассников.