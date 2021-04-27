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Вторник, 27 апреля, 2021
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В Костроме на помойку выбросили дом во время субботника

Никита Брыкин
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Жители Костромы пожаловались, что сгоревший дом на улице Свердлова, в котором жильцы устроили помойку, пишет портал «Kostroma.today».

В частности, его использовали в качестве свалки во время субботника.

«Во время субботника люди спокойно таскали туда палки, ветки и прочий мусор, по итогу рядом образовалась внушительная куча», – отметил горожанин.

У мужчины сложилось впечатление, что во время городской уборки дом «выбросили на помойку».

В городской администрации пояснили, что часть квартир принадлежит собственникам, а другая — городу. Сейчас чиновники рассматривают вопрос о заключении с инвестором договора о совместной деятельности.

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