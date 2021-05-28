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В Костроме экс-начальника управления транспорта осудят за помощь другу

Никита Брыкин
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Перед судом в Костроме предстанет бывший начальник управления транспорта Сергей Пушкин, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, пишет портал «Kostroma.Today».

По версии следствия, в 2016 году одна из компаний подписала контракт на перевозку пассажиров по маршрутам №48 и 52. Чиновник склонил ее генерального директора передать права на перевозки его знакомому, который не имел права работать предпринимателем.

В итоге знакомый Пушкина получал всю прибыль с перевозок. При этом у него было автобусов, поэтому тот же перевозчик заключил договор лизинга на более чем двадцать единиц техники и передал транспорт.

Подчеркивается, что вскоре за автобусы перестали платить, и долги повисли на предприятии, которое заключало договор. Все это вскрылось в прошлом году.

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