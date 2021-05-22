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В Коряжме утонул 12-летний подросток

Елена Лобанова
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 В пятницу, 21 мая, в Коряжме утонул 12-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба «112». 

Звонок к спасателям поступил в 13:30. Звонивший подросток звал на помощь своему товарищу. Мальчик рассказал, что его друг прыгнул в реку, и его начало относить течением. При этом ребенок не умел плавать. 

По предварительной информации, подростки находились на острове Профсоюзов в Коряжме. Мальчики были на железобетонном мосту через протоку реки Вычегда. Один из подростков толкнул другого в воду. Мальчик сразу же испугался за друга и прыгнул следом. После его начала относить течением, и он скрылся под водой. Первый же подросток благополучно выбрался из воды. 

В спасательной службе подчеркнули, что это не первая трагедия, произошедшая в этом месте.

— Дело в том, что в этом месте река образует заводь до 100 метров. Там сильное течение и ямы до 6 метров. Именно в такую яму и попал подросток. Очевидцы рассказали, что мальчик успел лишь раз вынырнуть и позвать на помощь. Затем опять скрылся под водой, — говорится в сообщении.

Спасатели осмотрели акватории и прибрежную растительность, но ребенка там не было. Тогда водолазы спустились вниз и обнаружили тело ребенка. 

Обстоятельства несчастного случая выясняются.

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