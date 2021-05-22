В пятницу, 21 мая, в Коряжме утонул 12-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба «112».
Звонок к спасателям поступил в 13:30. Звонивший подросток звал на помощь своему товарищу. Мальчик рассказал, что его друг прыгнул в реку, и его начало относить течением. При этом ребенок не умел плавать.
По предварительной информации, подростки находились на острове Профсоюзов в Коряжме. Мальчики были на железобетонном мосту через протоку реки Вычегда. Один из подростков толкнул другого в воду. Мальчик сразу же испугался за друга и прыгнул следом. После его начала относить течением, и он скрылся под водой. Первый же подросток благополучно выбрался из воды.
В спасательной службе подчеркнули, что это не первая трагедия, произошедшая в этом месте.
Спасатели осмотрели акватории и прибрежную растительность, но ребенка там не было. Тогда водолазы спустились вниз и обнаружили тело ребенка.
Обстоятельства несчастного случая выясняются.