11.5 C
Рязань
Понедельник, 6 сентября, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

В Кораблинском районе в результате опрокидывания «десятки» пострадал 22-летний парень

Елена Лобанова
В Кораблинском районе в результате опрокидывания "десятки" пострадал 22-летний парень
Фото ИД "Пресса"

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В субботу, 4 сентября, в Кораблинском районе перевернулась «десятая». В результате 22-летний водитель получил серьезные травмы. Об этом сообщает ИД «Пресса»

Все произошло на 83-м километре автодороги «Рязань — Ряжск» между Незнаново и Пехлец. По предварительной информации, 22-летний рязанец на ВАЗ-21102 двигался со стороны областного центра. В какой-то момент он не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. 

— Водитель получил многочисленные травмы. Сначала его госпитализировали в Кораблинскую больницу, а после в Рязань на вертолете санавиации, — говорится в сообщении. 

Инспекторы выяснили, что парень не имел права управления транспортным средством. У водителя также взяли кровь для проверки на состояние алкогольного опьянения. 

По данному факту проводят проверку.

В Кораблинском районе в результате опрокидывания "десятки" пострадал 22-летний парень

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]