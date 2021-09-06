В Кораблинском районе в результате опрокидывания «десятки» пострадал 22-летний парень

В субботу, 4 сентября, в Кораблинском районе перевернулась «десятая». В результате 22-летний водитель получил серьезные травмы. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Все произошло на 83-м километре автодороги «Рязань — Ряжск» между Незнаново и Пехлец. По предварительной информации, 22-летний рязанец на ВАЗ-21102 двигался со стороны областного центра. В какой-то момент он не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.

— Водитель получил многочисленные травмы. Сначала его госпитализировали в Кораблинскую больницу, а после в Рязань на вертолете санавиации, — говорится в сообщении.

Инспекторы выяснили, что парень не имел права управления транспортным средством. У водителя также взяли кровь для проверки на состояние алкогольного опьянения.

По данному факту проводят проверку.