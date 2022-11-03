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Татьяна Проводина

В Кораблинском районе Рязанской области 4 человека пострадали в ДТП

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Фото с сайта Госавтоинспекции Рязанской области

В Кораблинском районе столкнулись две легковушки. Предварительные данные сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области.

Инцидент произошёл 2 ноября около 14:15 на 71-ом километре трассы Рязань — Ряжск. За рулём Kia Sportage находилась 64-летняя жительница Александро-Невского района. Произошло столкновение с Chevrolet Lanos, которым управлял 32-летний житель Старожиловского района.

В Кораблинском районе Рязанской области 4 человека пострадали в ДТП
В Кораблинском районе Рязанской области 4 человека пострадали в ДТП

В дорожной аварии получили травмы пассажиры Chevrolet в возрасте 14, 17, 53 и 22 лет. Им оказали медпомощь.

По факту случившегося ведётся проверка, уточняются обстоятельства ДТП.

В Кораблинском районе Рязанской области 4 человека пострадали в ДТП

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