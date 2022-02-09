В Кораблинском районе привито почти 80% населения

В Кораблинском районе Рязанской области завершили вакцинацию 11 120 человек — 78% от прикрепленного взрослого населения, сообщила губернатору Любимову главный врач ГБУ РО «Кораблинская межрайонная больница» Галина Калинина.

9 февраля губернатор Рязанской области Николай Любимов побывал с рабочей поездкой в Кораблинском районе, где ознакомился с ходом работы по вакцинации против коронавируса, сообщает пресс-служба правительства области.

«Привито практически 80 процентов населения района. Это очень хороший показатель. Видно, что люди дисциплинированы и заботятся о своем здоровье и своих близких. Пока не везде такая ситуация. На уровне области пока вакцинировано 67% от взрослого населения», — сказал глава региона.

Любимов также обсудил с администрацией района и руководством медучреждения вопросы ремонта стационара, кадрового и транспортного обеспечения.