Пятница, 20 января, 2023
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В Копейске мужчина убил друга, по ошибке поцеловавшего его жену

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Сотрудники полиции задержали жителя Копейска Челябинской области и его подельников, которых подозревают в убийстве друга, говорится в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел во время празднования Нового года. По предварительной версии, 34-летний Сергей перебрал с алкоголем и по ошибке поцеловал вместо своей жены чужую.

Даму возмутил этот поступок, и она сообщила о случившемся мужу. Он приехал в гости к отмечающим и подрался с «обидчиком» супруги. Вскоре мужчина, поцеловавший чужую жену, попытался выйти из квартиры. В этот момент на него набросились сразу трое оппонентов и сильно избили жертву.

В итоге злоумышленники зарезали потерпевшего и спрятали его тело под ванну. Супруге убитого сказали, что ее мужа больше нет. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

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