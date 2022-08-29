В Коми чиновник избил до смерти звукорежиссера на праздновании юбилея республики

В понедельник, 29 августа, в Печоре скончался звукорежиссер Виктор Фатеев, которого жестоко избили на праздновании столетнего юбилея республики Коми, пишет КП.

Инцидент произошел 20 августа на Юбилейной площади. По предварительной версии, на мужчину напал заместитель главы администрации муниципалитета Андрей Канищев. Фатеев оказался в больнице с тяжелыми травмами. Он впал в кому на девять дней, после чего ушел из жизни. У него осталась годовалая дочь.

По словам очевидцев, чиновник подошел к сцене и захотел подняться, однако ответственный Виктор его не пустил. В ответ злоумышленник ударил музыканта по лицу, от чего последний просто «отлетел» на перила лестницы. Вскоре был нанес второй удар, в результате которого потерпевший упал навзничь и сильно ударился.

Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму и перелом ноги. Близкие и родственники требуют справедливого наказания и обратились лично к главе Коми Владимиру Уйбе. Он держит ситуацию на личном контроле.

Канищев заключен под стражу, ему предъявили обвинение в нанесении тяжкого вреда здоровью. Также чиновника отстранили от должности.

Между тем, в день происшествия его наградили Почетной грамотой за «многолетний добросовестный труд». Теперь мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.