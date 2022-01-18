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Вторник, 18 января, 2022
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В Кохме дом третью неделю утопает в канализационных стоках

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Жители многоквартирного дома на улице Дзержинского в Кохме жалуются на коммунальную аварию, пишет Ivanovo News.

Сообщается, что из-за засора канализационной системы затопило подвал. По словам жильцов, авария не ликвидирована с 31 декабря.

Несмотря на работу сотрудников муниципального предприятия «Кохмабытсервис» по отчистке камер от посторонних включений и откачке воды из колодцев, жидкости в подвале меньше не становится. Место засора локализовано на улице Советская.

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Работа не завершена, однако коммунальщики обещают – финал не за горами. Для ликвидации засора будет использован илосос.

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