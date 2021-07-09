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Минприроды РФ предлагает внести в КоАП новые штрафы за загрязнение воздуха, сообщают «Известия».

Статью 8.21 кодекса планируют дополнить частями, где будет указана ответственность за нарушение обязательных требований по квотированию выбросов загрязняющих воздух.

Предприятия смогут штрафовать за отказ предоставить необходимые данные для расчёта уровня загрязнений, отказ пустить проверяющих на территорию, отказ в разработке и реализации планов мероприятий по достижению квот в случае невозможности соблюсти установленные нормативы.

Сумма штрафа для должностных лиц – 20 тысяч рублей, для предпринимателей и юрлиц – в десять раз больше. Повторное нарушение увеличит штраф до полумиллиона рублей.

Поручение подготовить новые нормы дала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Отравленное письмо: в КоАП внесут новые штрафы за загрязнение воздуха