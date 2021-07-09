26.3 C
Рязань
Пятница, 9 июля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

В КоАП внесут новые штрафы за загрязнение воздуха

7info
- Advertisement -

Минприроды РФ предлагает внести в КоАП новые штрафы за загрязнение воздуха, сообщают «Известия». 

Статью 8.21 кодекса планируют дополнить частями, где будет указана ответственность за нарушение обязательных требований по квотированию выбросов загрязняющих воздух.

Предприятия смогут штрафовать за отказ предоставить необходимые данные для расчёта уровня загрязнений, отказ пустить проверяющих на территорию, отказ в разработке и реализации планов мероприятий по достижению квот в случае невозможности соблюсти установленные нормативы.

Сумма штрафа для должностных лиц – 20 тысяч рублей, для предпринимателей и юрлиц – в десять раз больше. Повторное нарушение увеличит штраф до полумиллиона рублей.

Поручение подготовить новые нормы дала вице-премьер Виктория Абрамченко. 

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Отравленное письмо: в КоАП внесут новые штрафы за загрязнение воздуха

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на РИА «7 новостей» в «ЯндексНовости». Будет интересно!!!

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]