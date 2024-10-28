В клепиковском суде приставы задержали мошенника

В Клепиковском районном суде приставы задержали мужчину, который скрывался от наказания по статье «Мошенничество». Об этом сообщила пресс-служба Управления ФССП по Рязанской области.

Гражданина К. при осуществлении пропускного режима в здании суда задержали судебные приставы. Задержанный хоть и был осуждён условно, скрывался от органов правосудия. Как итог — приставы передали его сотрудникам ФСИН.

Отмечается, что задержание проводилось в рамках операции «Розыск», направленной на выявление лиц, скрывающихся от правоохранительных органов. Кроме него, рязанские приставы выявили и передали сотрудникам органов внутренних дел нескольких граждан, совершивших тяжкие преступления.