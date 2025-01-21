В Клепиковском районе задержали пьяного водителя

В Клепиковском районе сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя, не имеющего права управления транспортным средством. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Рязанской области.

Участники дорожного движения пожаловались на водителя автомобиля «Лада Приора» за грубое нарушение ПДД. Росгвардейцы нашли подходящую под описание машину и остановили транспортное средство. За рулем находился мужчина 26 лет с признаками алкогольного опьянения. Выяснилось, что у него нет права управления автомобилем.

Нарушителя передали сотрудникам полиции. Идет разбирательство.