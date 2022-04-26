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Вторник, 26 апреля, 2022

В Клепиковском районе внедорожник вылетел в кювет и перевернулся

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В Клепиковском районе внедорожник вылетел в кювет и перевернулся

Александр Ильин

Утром 26 апреля в Клепиковском районе на 12 километре автодороги «Тума – Малахово – Колесниково – Акулово» внедорожник SsangYong Kyron вылетел в кювет и перевернулся, сообщает Госавтоинспекция Рязанской области.

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За рулём автомобиля находился 75-летний житель Москвы. Он двигался со стороны посёлка Тума в сторону деревни Колесниково.

Предварительно, водитель не справился с рулевым управлением и совершил съезд в кювет с последующем опрокидыванием.

Москвичу потребовалась помощь медиков. По факту ДТП полиция проводит проверку.

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