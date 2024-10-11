Пятница, 11 октября, 2024

В Клепиковском районе в аварии пострадали мужчина и женщина

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/gibdd062

В Клепиковском районе произошла авария на 467-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 10 октября, примерно в 08:45. 53-летний житель Ивановской области, управляя автомобилем «Лада Приора», не справился с управлением. Он съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате водитель и его 47-летняя пассажирка получили различные травмы. Им потребовалась медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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