В Клепиковском районе в аварии пострадали мужчина и женщина

В Клепиковском районе произошла авария на 467-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 10 октября, примерно в 08:45. 53-летний житель Ивановской области, управляя автомобилем «Лада Приора», не справился с управлением. Он съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате водитель и его 47-летняя пассажирка получили различные травмы. Им потребовалась медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.