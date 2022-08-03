В Клепиковском районе скончался участник Великой Отечественной войны Виктор Смирнов

Во вторник, 2 августа, на 97-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, Почётный гражданин Клепиковского района Виктор Сергеевич Смирнов. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».

Смирнов попал в Красную Армию в январе 1943 года. В июле стал младшим сержантом, младшим командиром стрелкового отделения. Участвовал в Восточно-Померанской операции, во время окончания войны находился в городе Кезлин.

После ВОВ, закончил педагогическое училище в Рязани, заведовал сельским клубом, учил детей в начальных классах, преподавал русский язык, литературу. Затем стал директором школы на селе, после возглавил РОНО.

В 1974 году стал первым директором вновь созданного СПТУ-12, где проработал до 1988 года.

На пенсии активно участвовал в ветеранском движении.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.