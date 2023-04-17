В Клепиковском районе Рязанской области стартовал ремонт автодороги

В Клепиковском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» начался ремонт дороги Тума — Малахово — Колесниково – Акулово. Об этом сообщается в группе Рязанская область ВКонтакте.

Ремонтируется участок от Егорьевского шоссе до деревни Амлешовские Выселки протяжённостью 15,2 километра. Участок связывает населённые пункты, также по нему пролегает часть школьного маршрута.

В настоящее время бригады ремонтируют водопропускные трубы, расчищают территорию от растительности и готовят уширение проезжей части.

На участке уложат несколько слоёв асфальтобетона, укрепят обочины, обновят остановочные павильоны, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.