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Понедельник, 17 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В Клепиковском районе Рязанской области стартовал ремонт автодороги

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Фото из группы Рязанская область ВКонтакте

В Клепиковском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» начался ремонт дороги Тума — Малахово — Колесниково – Акулово. Об этом сообщается в группе Рязанская область ВКонтакте.

Ремонтируется участок от Егорьевского шоссе до деревни Амлешовские Выселки протяжённостью 15,2 километра. Участок связывает населённые пункты, также по нему пролегает часть школьного маршрута.

В настоящее время бригады ремонтируют водопропускные трубы, расчищают территорию от растительности и готовят уширение проезжей части.

На участке уложат несколько слоёв асфальтобетона, укрепят обочины, обновят остановочные павильоны, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

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