В Клепиковском районе ремонтируют дорогу к озеру Белое

В Клепиковском районе продолжается ремонт дороги, ведущей к популярным местам отдыха, в том числе к озеру Белое. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщается на сайте правительства Рязанской области.

На участке протяженностью 16 км уже проведено фрезерование старого покрытия, ведется расширение проезжей части и укрепление основания дороги. На следующей неделе планируется уложить новый асфальт. До конца года будут укреплены обочины, установлены дорожные знаки и нанесена разметка.

Кроме того, в рамках нацпроекта будет отремонтировано еще более 12 км автодороги Тума – Малахово – Колесниково – Акулово. На этом участке уже уложено новое асфальтобетонное покрытие и продолжается обустройство проезжей части.