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Понедельник, 23 августа, 2021
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В Клепиковском районе «Нива» сбила велосипедистку

7info
В Клепиковском районе «Нива» сбила велосипедистку

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В субботу, 21 августа, в 09.30 на 16-м километре дороги Спас-Клепики — Рязань «Нива» сбила велосипедистку. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».

Водитель автомобиля ехал в Рязань. На участке между поворотом на Болонь и Рябиновку мужчина решил обогнать ехавшую по обочине женщину на велосипеде. Судя по всему, он выбрал неправильный боковой интервал и зацепил велосипедистку.

Пострадавшей потребовалась помощь, женщина обратилась в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

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