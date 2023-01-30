В Клепиковском районе может появиться первый глэмпинговый центр в Рязанской области

В Клепиковском районе может появиться первый глэмпинговый центр в регионе. Об этом, в частности, шла речь на расширенном совещании в администрации Клепиковского района по результатам однодневной работы команды во главе с зампредом регионального правительства Артемом Никитиным с участием заместителя гендиректора «Корпорации развития Рязанской области» Ольги Богачевой.

По словам Ольги Богачевой, Клепиковский район – очень привлекательный с точки зрения развития туризма, обладает высоким потенциалом для инвестиций:

«Необходимо выстроить системный подход к подбору вариантов размещения новых инфраструктурных объектов, – отметила Ольга Богачева. – Бизнес проявляет интерес к этой теме, и уже есть потенциальный инвестор, готовый приступить к строительству на территории Клепиковского района глэмпингового центра на берегу одного из местных водоемов. С ним достигнута предварительная договоренность. Теперь предстоит найти ее решение на этой муниципальной территории»

Сейчас на инвестиционной карте Рязанской области представлены две площадки, подходящие под проекты инвестиционного направления. Это земельные участки площадью 3 и 0,6 га с удобной транспортной логистикой и частичным обеспечением коммунальной инфраструктурой. Первый предназначен под жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, рекреационную деятельность. Второй – под размещение производственных, промышленных и торговых объектов.

Участники совещания определили для себя задачу расширить базу предложений по площадкам. Возможные варианты сформируют специалисты администрации Клепиковского района. В свою очередь Корпорация развития окажет коллегам помощь в привлечении инвесторов на все заявленные участки, а также информационное сопровождение потенциальных инвестпроектов.