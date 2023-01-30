Понедельник, 30 января, 2023
Татьяна Проводина

В Клепиковском районе может появиться первый глэмпинговый центр в Рязанской области

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В Клепиковском районе может появиться первый глэмпинговый центр в регионе. Об этом, в частности, шла речь на расширенном совещании в администрации Клепиковского района по результатам однодневной работы команды во главе с зампредом регионального правительства Артемом Никитиным с участием заместителя гендиректора «Корпорации развития Рязанской области» Ольги Богачевой.

В Клепиковском районе может появиться первый глэмпинговый центр в Рязанской области

По словам Ольги Богачевой, Клепиковский район – очень привлекательный с точки зрения развития туризма, обладает высоким потенциалом для инвестиций:

«Необходимо выстроить системный подход к подбору вариантов размещения новых инфраструктурных объектов, – отметила Ольга Богачева. – Бизнес проявляет интерес к этой теме, и уже есть потенциальный инвестор, готовый приступить к строительству на территории Клепиковского района глэмпингового центра на берегу одного из местных водоемов. С ним достигнута предварительная договоренность. Теперь предстоит найти ее решение на этой муниципальной территории»

В Клепиковском районе может появиться первый глэмпинговый центр в Рязанской области

Сейчас на инвестиционной карте Рязанской области представлены две площадки, подходящие под проекты инвестиционного направления. Это земельные участки площадью 3 и 0,6 га с удобной транспортной логистикой и частичным обеспечением коммунальной инфраструктурой. Первый предназначен под жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, рекреационную деятельность. Второй – под размещение производственных, промышленных и торговых объектов.

Участники совещания определили для себя задачу расширить базу предложений по площадкам. Возможные варианты сформируют специалисты администрации Клепиковского района. В свою очередь Корпорация развития окажет коллегам помощь в привлечении инвесторов на все заявленные участки, а также информационное сопровождение потенциальных инвестпроектов.

В Клепиковском районе может появиться первый глэмпинговый центр в Рязанской области

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