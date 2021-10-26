В Кировской области маньяк убил более двадцати пенсионерок

Стали известны подробности расследования дела в отношении 38-летнего маньяка из Казани, пишет телеграм-канал «Опер Слил».

По предварительной информации, злоумышленник причастен к убийству 26 пенсионерок. Мужчина охотился на одиноких женщин старше 70 лет.

Как стало известно, он представлялся слесарем, и хозяйки впускали его домой. Там преступник избивал жертв, душил их и насиловал. Для этого он использовал фартук, бельевую веревку, веник, провод от утюга и подушку.

В итоге он убивал их и похищал деньги и ювелирные украшения. Злоумышленника искали 10 лет.