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Вторник, 26 октября, 2021
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В Кировской области маньяк убил более двадцати пенсионерок

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Стали известны подробности расследования дела в отношении 38-летнего маньяка из Казани, пишет телеграм-канал «Опер Слил». 

По предварительной информации, злоумышленник причастен к убийству 26 пенсионерок. Мужчина охотился на одиноких женщин старше 70 лет.

Как стало известно, он представлялся слесарем, и хозяйки впускали его домой. Там преступник избивал жертв, душил их и насиловал. Для этого он использовал фартук, бельевую веревку, веник, провод от утюга и подушку.

В итоге он убивал их и похищал деньги и ювелирные украшения. Злоумышленника искали 10 лет.

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