В Кирове мужчина забил насмерть знакомую женщину

Житель Кирова арестован за нанесение смертельных травм знакомой, сообщила 14 января пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, преступление совершено 9 января. В этот день 42-летний мужчина пришёл в гости к 49-летней женщине, живущей на улице Циолковского.

— В ходе распития спиртных напитков между ними произошла ссора, в результате которой мужчина нанес хозяйке квартиры несколько ударов в область головы, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Пострадавшая скончалась от нанесённых травм. Следователи завели уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).

Подозреваемый помещён под стражу, расследование продолжается.