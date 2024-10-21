В Киеве не исключают проведение войсковой спецоперации в Молдове

Украинский политолог и политтехнолог Алексей Голобуцкий в эфире YouTube-канала UkrLife допустил, что Киев может провести военную спецоперацию в Молдавии, если там проиграют проевропейские силы. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Сегодня стали известны результаты выборов и референдума в Молдавии. Действующий президент Майя Санду не смогла одержать победу в первом туре. По вопросу присоединения к ЕС победу одержали сторонники евроинтеграции, но с минимальным перевесом.
Он уточнил, что такая операция могла бы быть осуществлена по просьбе молдавских властей или сил, поддерживающих проевропейский курс.
По словам Голобуцкого, если с такими странами, как Северная Корея или Иран, которые развивают дружественные отношения с Россией, Украина ничего не может сделать, то в ситуации с Молдавией Киев мог бы предпринять определённые действия.
Второй тур президентских выборов в Молдавии пройдет 3 ноября. За победу будут бороться действующий президент Майя Санду (42,45%) и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло (25,98%).