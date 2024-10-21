В Киеве не исключают проведение войсковой спецоперации в Молдове

Украинский политолог и политтехнолог Алексей Голобуцкий в эфире YouTube-канала UkrLife допустил, что Киев может провести военную спецоперацию в Молдавии, если там проиграют проевропейские силы. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Сегодня стали известны результаты выборов и референдума в Молдавии. Действующий президент Майя Санду не смогла одержать победу в первом туре. По вопросу присоединения к ЕС победу одержали сторонники евроинтеграции, но с минимальным перевесом.

«Если возникнет угроза прихода пророссийских сил, то украинские войска, скорее всего, будут вынуждены провести специальную военную операцию», — сказал Голобуцкий.

Он уточнил, что такая операция могла бы быть осуществлена по просьбе молдавских властей или сил, поддерживающих проевропейский курс.

«Я здесь абсолютно не шучу — это вопрос выживания нашей страны», — подчеркнул он.

По словам Голобуцкого, если с такими странами, как Северная Корея или Иран, которые развивают дружественные отношения с Россией, Украина ничего не может сделать, то в ситуации с Молдавией Киев мог бы предпринять определённые действия.

Второй тур президентских выборов в Молдавии пройдет 3 ноября. За победу будут бороться действующий президент Майя Санду (42,45%) и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло (25,98%).