Среда, 28 июня, 2023
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В Кермисинском сельском поселении Шацкого района продолжается ремонт Дома культуры

7info7

В Кермисинском сельском поселении Шацкого района продолжается ремонт Дома культуры. Объект реконструируется в рамках партийного проекта «Культура малой Родины» и народной программы «Единой России».

В течение последних двух лет в учреждении заменили кровлю, установили новые окна, межкомнатные и входные двери, перестелили полы в фойе. В этом году планируют отремонтировать методический кабинет и фасад здания.

Сейчас мастера подрядной организации разбирают старое напольное покрытие в кабинете и готовят стены к штукатурке. Чуть позже там будут менять электрику, лампы освещения, монтировать подвесной потолок. Также заново штукатурят и покрасят фасад. Все работы выполняют по региональной программе поддержки местных инициатив.

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