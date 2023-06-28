В Кермисинском сельском поселении Шацкого района продолжается ремонт Дома культуры. Объект реконструируется в рамках партийного проекта «Культура малой Родины» и народной программы «Единой России».

В течение последних двух лет в учреждении заменили кровлю, установили новые окна, межкомнатные и входные двери, перестелили полы в фойе. В этом году планируют отремонтировать методический кабинет и фасад здания.

Сейчас мастера подрядной организации разбирают старое напольное покрытие в кабинете и готовят стены к штукатурке. Чуть позже там будут менять электрику, лампы освещения, монтировать подвесной потолок. Также заново штукатурят и покрасят фасад. Все работы выполняют по региональной программе поддержки местных инициатив.