В Кемеровской области обнаружили пакет с частями тела женщины

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В Кемеровской области нашли в лесу пакет с частями тела женщины, которая находилась в федеральном розыске. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Страшную находку сделал житель Ленинск-Кузнецка. Следователи выяснили, что части тела принадлежат женщине, которая трижды была судима за кражу. На момент смерти она находилась в федеральном розыске.

Подозреваемым стал бездомный мужчина. Он также имел несколько судимостей за причинение средней тяжести вреда своей жертве. Подозреваемый убил, расчленил и спрятал части тела женщины в лесу.

В последнее время он скрывался от правосудия. При этом было установлено, что он умер в начале 2021 года.