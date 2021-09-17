В Казани три человека напали на фельдшера скорой помощи

В Казани трое неизвестных избили фельдшера скорой помощи, сообщают «Вести Татарстана».

Инцидент произошёл днём, 17 сентября, у дома №15 по улице Годовикова. Скорая, возвращаясь с вызова, пыталась выехать со двора, но дорогу ей перегородила легковушка. На просьбы освободить проезд водитель не реагировал. В итоге между фельдшером и тремя пассажирами ВАЗ-2115 завязалась потасовка.

В полицию обратились сразу обе стороны конфликты. На данный момент СК возбудил уголовное дело о нанесении медику побоев.