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Пятница, 17 сентября, 2021
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В Казани три человека напали на фельдшера скорой помощи

Александр Ильин
В Казани три человека напали на фельдшера скорой помощи

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В Казани трое неизвестных избили фельдшера скорой помощи, сообщают «Вести Татарстана».

Инцидент произошёл днём, 17 сентября, у дома №15 по улице Годовикова. Скорая, возвращаясь с вызова, пыталась выехать со двора, но дорогу ей перегородила легковушка. На просьбы освободить проезд водитель не реагировал. В итоге между фельдшером и тремя пассажирами ВАЗ-2115 завязалась потасовка. 

В полицию обратились сразу обе стороны конфликты. На данный момент СК возбудил уголовное дело о нанесении медику побоев. 

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