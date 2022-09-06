Вторник, 6 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В Касимовском районе заведующую детским садом будут судить за служебный подлог

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Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

В Касимовском районе перед судом предстанет заведующая детсадом по обвинению в служебном подлоге.

Уголовное дело расследовал Касимовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Рязанской области. Женщину обвиняют в служебном подлоге, – сообщает СУ СКР по Рязанской области.

Как выяснило следствие, с октября 2018 года по март 2022 года заведующая одним из детских садов в Касимовском районе издавала незаконные приказы. В соответствии с документами, трое её знакомых якобы занимали должности сторожа, дворника, машиниста по стирке белья и кухонного работника учреждения.

Этим лицам необоснованно начислен пенсионный стаж и уплачены страховые взносы для обязательного пенсионного страхования за период их фиктивного трудоустройства. Зарплата, начисленная незаконно, передавалась другим сотрудникам детсада, которые фактически выполняли их обязанности.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, и уголовное дело с утверждённым обвинением направлено в суд.

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