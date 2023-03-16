В четверг, 16 марта, министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел Супрун провел рабочее совещание с главой Касимовского района Иваном Бахиловым. На повестке — планы ремонта дорог в муниципалитете на текущий год. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

В 2023 году в Касимовском районе в нормативное состояние приведут 16 участков дорог местного значения. Ремонтные работы пройдут в следующих населенных пунктах: Елатьма, Инкино, Дмитриево, Крутоярский, Лашма, Новая Деревня, Погост, Бетино, Токарево, Подлипки, Кольдюки, Сиверка.

В целом протяженность объектов составляет более 11 км. На эти цели из областного бюджета в рамках субсидий выделено свыше 59 млн. руб. Общая стоимость работ составляет более 62,7 млн. руб.

Кроме того, в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Касимовском районе в нормативное состояние приведут несколько участков автодороги Касимов — Новая Деревня — Елатьма — Савостьяново — Ардабьево — Дмитриево общей протяженностью более 12,9 км.