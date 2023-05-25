В Касимовском районе установили столб с указанием культурных объектов

На территории посёлка Гусь Железный в Касимовском районе появился навигационный столб с указателями культурных объектов и достопримечательностей Касимова и района. Об этом сообщил на своей странице ВКонтакте глава администрации города Иван Бахилов.
Идея создания новой локации для привлечения туристов появилась зимой. В конце весны её реализовали.
Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал ответ министру обороны Украины Алексею Резникову на вопрос: «За что воюют башкиры?», пишет «Уфа Live».
По его словам, сегодня России приходится бороться с фашизмом.
«И моя задача как главы региона – сделать все возможное, чтобы воины-башкиры могли эффективно выполнять свой долг и уничтожать врагов...
В распоряжении телеграм-канала Shot появилось видео дыма над зданием Минобороны в Москве.
На место случившегося прибыли пожарные, которые не обнаружили возгорания на территории здания на Фрунзенской набережной.
«Неподалеку происходил «технологический процесс». Предположительно, дымил дизельный генератор», – рассказали в МЧС.
По словам очевидцев, запах гари особо не чувствовался.
ыЖители Екатеринбурга пожаловались на вырубку многолетней липовой аллеи на Уралмаше, пишет E1.RU.
По словам очевидцев, срубленные и поваленные деревья лежат за забором на углу улицы 40-летия Октября и переулка Суворовского.
«Сердце кровью обливается», — заявил изданию один из местных жителей.
Собеседник портала уточнил, что на заборе нет никакой таблички с...
Правительство Курской области предупредило, что украинские спецслужбы распространяют очередную ложь.
Жителям региона стали приходить сообщения от лица МЧС России.
В них жителей трех улиц Курска – Черняховского, Харьковской и Резиновой – призывают временно эвакуироваться.
Власти призвали не верить этой дезинформации.
Житель Воронежа показ свои гениталии сотрудницы салона красоты на улице Плехановской, пишет портал «Мое Онлайн!».
Инцидент произошел во вторник. Эксгибиционист попал в объектив камеры видеонаблюдения. Злоумышленник оголился и смотрел на сидящую на ресепшене девушку, стоя за прозрачной входной дверью.
Потерпевшая зафиксировала его пришествие с помощью своего телефона.
«Да поймайте его...