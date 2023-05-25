Четверг, 25 мая, 2023
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В Касимовском районе установили столб с указанием культурных объектов

7info

На территории посёлка Гусь Железный в Касимовском районе появился навигационный столб с указателями культурных объектов и достопримечательностей Касимова и района. Об этом сообщил на своей странице ВКонтакте глава администрации города Иван Бахилов.

— Работая в Касимовском районе всегда считал, что развитие туризма это одно из приоритетных направлений деятельности, — написал Бахилов. — Город Касимов и Касимовский муниципальный район неразделимы в плане развития туризма. Я всегда говорил, что данное направление нужно развивать единым комплексом и только в этом случае мы сможем добиться увеличения туристического потока, появления новых интересных многодневных туристических маршрутов.

Идея создания новой локации для привлечения туристов появилась зимой. В конце весны её реализовали.

В Касимовском районе установили столб с указанием культурных объектов

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