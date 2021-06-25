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В Касимовском районе торговали просроченной колбасой. Об этом сообили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Специалисты ведомства провели внеплановую проверку в отношении индивидуального предпринимателя, торгующего мясными изделиями. В итоге выявлен ряд нарушений.

Хранение и реализация колбасы осуществлялась без ветеринарных сопроводительных документов, которые бы могли подтвердить качество продукции. Также обнаружены свиная грудинка, сосиски и докторская колбаса с истекшим сроком годности.

Предпринимателю выдали предписание уничтожить товары. Также на него наложили штраф в размере 20 тыс. руб.