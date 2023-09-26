В Касимовском районе сотрудник компании сотовой связи продавал персональные данные клиентов

Директор офиса продаж и обслуживания одного из операторов сотовой связи обвиняется сразу по двум статьям УК РФ.

Как сообщает региональный следственный комитет, в 2022 году обвиняемый незаконно получил сведения о телефонных соединениях абонента и за деньги передал их третьему лицу.

Кроме этого, руководитель в течение нескольких месяцев передавал третьему лицу персональные данные абонентов.

Теперь ему грозит обвинение в нарушении тайны телефонных переговоров граждан, совершенном с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 138 УК РФ) и в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 272 УК РФ).

Дело передано в суд для рассмотрения.