Вторник, 26 сентября, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Касимовском районе сотрудник компании сотовой связи продавал персональные данные клиентов

7info 2

Директор офиса продаж и обслуживания одного из операторов сотовой связи обвиняется сразу по двум статьям УК РФ.

Как сообщает региональный следственный комитет, в 2022 году обвиняемый незаконно получил сведения о телефонных соединениях абонента и за деньги передал их третьему лицу.

Кроме этого, руководитель в течение нескольких месяцев передавал третьему лицу персональные данные абонентов.

Теперь ему грозит обвинение в нарушении тайны телефонных переговоров граждан, совершенном с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 138 УК РФ) и в неправомерном доступе к компьютерной информации,  совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 272 УК РФ).

Дело передано в суд для рассмотрения.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации