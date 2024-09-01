Воскресенье, 1 сентября, 2024

В Касимовском районе снимут еще один фильм

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/ivanbahilov

В Касимовском районе снимут полнометражный художественный фильм «Над вечным покоем». Информация об этом появилась в группе «Movie only you» Кастинг / Пробы / Новости.

К съемкам приступят уже в середине сентября. Режиссер фильма — Светлана Проскурина. Фильм снимается при поддержке Министерства культуры РФ.

Съёмки будут проходить в следующих населенных пунктах: Касимов, Петрушево, Квасьево, Ермолово, Елатьма, Сосновка, Новая Деревня. Сейчас съемочная группа ищет артистов второго плана и артистов массовых сцен.

Для фильма требуются славянские и азиатские мужчины, женщины и дети в возрасте от 5 до 70 лет с максимально простой внешностью. Также требуются девочка и мальчик в возрасте 5-6 лет, внешность простая, славянская, худощавое телосложение. Девочка обязательно светловолосая, блондинка.

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