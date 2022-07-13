В Касимовском районе сгорели три дома

Пожар произошёл 12 июля в деревне Выкуши. По предварительной информации, огонь охватил хозяйственные постройки дома, в котором жила пенсионерка. Об этом пишет издательство «Пресса».

Пламя быстро распространялось и перекинулось на два нежилых дома. Несколько пожарных расчётов боролись с огнём, также на помощь прибыла техника племенного завода «Дмитриево».

В администрации Касимовского района благодарят за помощь руководителя племзавода, который направил к месту ЧП водовозы. Огонь потушили совместными усилиями.

Пенсионерка, как сообщается, перебралась к родственникам.