-0.6 C
Рязань
Воскресенье, 4 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия

В Касимовском районе сгорела баня

7info7

В Касимовском районе сгорела общественная баня. Об инциденте стало известно из социальных сетей.

Всё случилось утром, приблизительно в 7.30, в Гусе-Хрустальном.

Сгорела всеми любимая общественная баня. В неё приезжали даже с района, — сообщает автор поста.

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,538ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: info@7info.ru