В Касимовском районе сгорела баня

В Касимовском районе сгорела общественная баня. Об инциденте стало известно из социальных сетей.
Всё случилось утром, приблизительно в 7.30, в Гусе-Хрустальном.
В Касимовском районе сгорела общественная баня. Об инциденте стало известно из социальных сетей.
Всё случилось утром, приблизительно в 7.30, в Гусе-Хрустальном.
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