Среда, 21 августа, 2024

В Касимовском районе просят откликнуться свидетелей ДТП

Автор: Кристина Аманн

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Фото: freepik.com/

В Касимовском районе ищут свидетелей ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Авария произошла 26 июля 2023 года, примерно в 22:50, на улице Ленина возле дома № 11А, рабочего поселка Елатьма. Автомобиль «ВАЗ 21093», за рулем которого находился 19-летний житель Елатьмы, наехал на 17-летнюю девушку. Она обращался за медицинской помощью.

Полицейские просят очевидцев обратиться в Отдел №4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону (4912) 29-72-56.

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