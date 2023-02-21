В Касимовском районе прошел чемпионат Рязанской области по лыжным гонкам, посвященный 100-летию спортивного общества «Динамо»

Турнир, посвященный юбилею Всероссийского физкультурно-спортивного общества, прошел в поселке Сынтул на спортивной базе «Динамо» имени Н.Н. Родионова на берегу Сынтульского озера.

В церемонии открытия соревнований приняли участие заместитель начальника УМВД России по Рязанской области полковник внутренней службы Андрей Анатольевич Краснов, заместитель председателя Рязанской организации общества «Динамо» майор внутренней службы Андрей Викторович Волков, заместитель главы администрации Касимовского муниципального района Мария Гавриловна Тукмакова, начальник отдела профессиональной подготовки Управления по работе с личным составом УМВД России по Рязанской области подполковник полиции Константин Сергеевич Шицков, директор спортивной базы «Динамо» имени Н.Н. Родионова Сергей Сергеевич Киселев. Также на церемонии присутствовали почетные гости – ветераны общества «Динамо»: полковник милиции в отставке Владимир Викторович Цепков, полковник милиции в отставке Геннадий Анатольевич Тимохин, полковник внутренней службы в отставке Вячеслав Николаевич Пожималин, полковник милиции в отставке Александр Анатольевич Ерасов и майор полиции в отставке Сергей Васильевич Савоськин.

В ходе торжественной церемонии заместитель начальника УМВД России по Рязанской области полковник внутренней службы Андрей Анатольевич Краснов и заместитель председателя Рязанской организации общества «Динамо» майор внутренней службы Андрей Викторович Волков поприветствовали участников соревнований и болельщиков, пожелали им здоровья и спортивных успехов. Андрей Викторович Волков отметил, что в преддверии 100-летнего юбилея общество «Динамо» особое внимание уделяет проведению спортивных соревнований для детей и юношества, ведь молодежь – это будущее нашей страны.

Заместитель начальника УМВД России по Рязанской области полковник внутренней службы Андрей Анатольевич Краснов наградил почетных гостей – ветеранов общества «Динамо» памятной медалью «100 лет «Динамо».

После слов ведущего: «Чемпионат Рязанской области по лыжным гонкам, посвященный 100-летию общества «Динамо» объявляется открытым», юные участники соревнований выпустили в небо 100 белых и голубых шаров, которые в ознаменование прошлых и будущих спортивных достижений устремились в высь.

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из разных районов Рязанской области. Это турнире приняли участие дети, ветераны, профессиональные спортсмены и любители лыжных гонок.

Участники соревновались в разных возрастных категориях на дистанциях 10, 3 и 1,5 километра.

Среди болельщиков трудно было не заметить легендарного человека – заслуженного тренера России Елену Васильевну Иванову, которая воспитала не одно поколение известных спортсменов. И в этот день она пришла поддержать и нацелить своих юных воспитанников на победу.

В церемонии награждения победителей и призеров соревнований приняли участие: заместитель начальника УМВД России по Рязанской области полковник внутренней службы Андрей Анатольевич Краснов, заместитель председателя Рязанской организации общества «Динамо» майор внутренней службы Андрей Викторович Волков, начальник межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» полковник полиции Олег Константинович Ласуков, директор спортивной базы «Динамо» имени Н.Н. Родионова Сергей Сергеевич Киселев, полковник милиции в отставке Владимир Викторович Цепков, полковник милиции в отставке Геннадий Анатольевич Тимохин, полковник внутренней службы в отставке Вячеслав Николаевич Пожималин, полковник милиции в отставке Александр Анатольевич Ерасов.

Спортсмены, показавшие лучшие результаты в своих возрастных группах, были награждены медалями, дипломами, ценными подарками и денежными средствами из призового фонда турнира.

На церемониях открытия и закрытия соревнований артисты Культурного центра УМВД России по Рязанской области исполнили для собравшихся песни об обществе «Динамо» и спорте.

Победителями и призерами соревнований в своих возрастных группах стали:

В возрастной группе 2011 г.р. и моложе среди мальчиков:

1 место — Петунин Матвей;

2 место – Умнов Арсений;

3 место – Бутин Сергей.

В возрастной группе 2011 г.р. и моложе среди девочек:

1 место — Влазнева Яна;

2 место – Феднева София;

3 место – Волченкова Мария.

В возрастной группе 2009- 2010 г.р. среди мальчиков:

1 место — Ширугин Артем;

2 место – Елизаров Дмитрий;

3 место – Ларюшкин Сергей.

В возрастной группе 2009-2010 г.р. среди девочек:

1 место — Чернышова Александра;

2 место – Шильцева Анна;

3 место – Андреева Дарина.

В возрастной группе 2007- 2008 г.р. среди юношей:

1 место — Влазнев Константин;

2 место — Миканев Сергей;

3 место – Шелковой Кирилл.

В возрастной группе 2007-2008 г.р. среди девушек:

1 место — Багреева Светлана;

2 место — Сидорова Полина;

3 место – Аниковская Анастасия.

В возрастной группе 2005-2006 г.р. среди юношей:

1 место — Пасенко Михаил;

2 место — Савонькин Глеб;

3 место – Назаркин Егор.

В возрастной группе 2005-2006 г.р. среди девушек:

1 место — Душанина Лилия;

2 место — Соколова Евгения.

На дистанции 10 км среди мужчин в возрастной группе 1982-1973 г.р.:

1 место — Кулаков Андрей;

2 место – Филькин Эдуард;

3 место – Митрошин Сергей.

На дистанции 10 км среди мужчин в возрастной группе 1972-1963 г.р.:

1 место — Абрамов Николай;

2 место – Степанов Сергей.

На дистанции 10 км среди мужчин в возрастной группе 1962 г.р. и старше:

1 место — Куликов Сергей;

2 место – Овчинников Сергей;

3 место – Прасковин Виктор.

На дистанции 3 км среди женщин в возрастной группе 2004-1983 г.р.:

1 место — Былинко Арина;

2 место – Савонькина Людмила;

3 место – Лавренова Дарья.

Основные призы разыгрывались в спринте среди мужчин 2004-1983 г.р.:

1 место — Алипкин Андрей;

2 место – Григорьев Алексей;

3 место – Андреев Сергей.

Поздравляем победителей и призеров.