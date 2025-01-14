В Касимовском районе прокуратура защитила права матери участника СВО

Касимовская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению матери участника специальной военной операции по вопросу перерасчета платы за коммунальные услуги.

Сын заявителя призван на военную службу по контракту. Это обстоятельство является основанием для перерасчета размера платы за холодное водоснабжение. Однако МКП «Касимовсервис» отказало женщине в предоставлении данной услуги.

Прокурор внес представление директору муниципального предприятия, нарушения устранены, начисление за холодное водоснабжение приостановлено. Произведен перерасчет на сумму более 5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.