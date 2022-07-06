В Касимовском районе продолжается ремонт дороги к Елатьме.

Восстанавливается дорожное покрытие на центральных улицах села Ардабьево и деревни Фомино. Об этом сообщает региональный минтранс.

Ремонтируют два участка протяжённостью 3,3 километра. Завершено фрезерование старого покрытия, подрядчик начал укладку верхнего слоя асфальтобетона.

Дорога Касимов — Новая Деревня — Елатьма — Савостьяново — Ардабьево — Дмитриево обеспечивает подъезд от трассы Ряжск — Касимов — Нижний Новгород к Елатьме. За время реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Касимовском районе отремонтировано свыше 18 км этой дороги.