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Среда, 6 июля, 2022

В Касимовском районе продолжается ремонт дороги к Елатьме

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Татьяна Проводина

В Касимовском районе продолжается ремонт дороги к Елатьме

Фото с сайта Минтранса Рязанской области

В Касимовском районе продолжается ремонт дороги к Елатьме.

Восстанавливается дорожное покрытие на центральных улицах села Ардабьево и деревни Фомино. Об этом сообщает региональный минтранс.

Ремонтируют два участка протяжённостью 3,3 километра. Завершено фрезерование старого покрытия, подрядчик начал укладку верхнего слоя асфальтобетона.

Дорога Касимов — Новая Деревня — Елатьма — Савостьяново — Ардабьево — Дмитриево обеспечивает подъезд от трассы Ряжск — Касимов — Нижний Новгород к Елатьме. За время реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Касимовском районе отремонтировано свыше 18 км этой дороги.

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