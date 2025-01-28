В Касимовском районе продолжается капитальный ремонт моста через реку Сынтулка

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который пришел на смену нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в Касимовском районе Рязанской области идет масштабная работа по восстановлению железобетонного моста через реку Сынтулка. Подробности сообщила пресс-служба Минтранса Рязанской области.

Этот объект протяженностью более 72 метров — не просто инженерное сооружение, а важная часть транспортной инфраструктуры.

Мост через реку Сынтулка расположен на участке региональной автодороги Москва — Егорьевск — Тума — Касимов. Она связывает населенные пункты, обеспечивая доступ к ключевым объектам инфраструктуры. Например, по этой дороге жители добираются до больницы в поселке Сынтул, фельдшерско-акушерского пункта в деревне Лощинино, по ней проходит школьный маршрут.

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Старый мост, который сейчас разбирают, уже не справлялся с нагрузкой. Его состояние вызывало опасения как у водителей, так и у пешеходов. Восстановление моста — это не просто ремонт, а создание безопасных и комфортных условий для всех участников дорожного движения. Новое сооружение будет соответствовать современным стандартам, что особенно важно для школьных автобусов и машин скорой помощи.

Работы на объекте уже начались. Специалисты приступили к разбору старого основания проезжей части и тротуарных блоков. Для этого используется современная строительная техника, включая экскаваторы.

Чтобы не парализовать движение на время ремонта, был организован временный объезд.

Ход работ регулярно проверяют представители Дирекции дорог Рязанской области и общественности. Их задача — убедиться, что все этапы выполняются в соответствии с планом и стандартами.

Касимовский район уже имеет положительный опыт реализации проектов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Например, был отремонтирован мост через реку Гусь.