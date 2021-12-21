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Вторник, 21 декабря, 2021
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В Касимовском районе поймали пьяного водителя на грузовике

Александр Ильин
Фото: Госавтоинспекция Рязанской области

В Касимовском районе Рязанской области на трассе «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов» сотрудники ДПС задержали пьяного 37-летнего водителя на большегрузе Volkswagen MAN, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

При общении с мужчиной полицейские обнаружили у него характерные признаки алкогольного опьянения: запах спиртного и неуверенная походка.

После прохождения освидетельствования у водителя установили 1,074 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. 

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Касимовца отстранили от управления автомобилем и составили на него протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. Теперь ему грозит штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

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