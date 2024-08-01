В Касимовском районе остановили 61-летнего водителя вездехода без прав

Касимовские сотрудники Госавтоинспекции остановили 61-летниего водителя, который управлял мотовездеходом «БАГГИ». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

ВОдителя остановили 31 июля в 15:00 на ул.Свердлова около д.77 в р.п. Лашма. Полицейские обнаружили, что у водителя нет прав, которые позволяли бы ему управлять данным транспортным средством.

На касимовца составили административный материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Ему грозит административный штраф в размере от 5000 до 15000 рублей. Также ему вынесено постановление по ст. 12.6 КоАП РФ за отсутствие мотошлема.

Справка. Для управления вездеходом необходимо удостоверение тракториста-машиниста категории AII (А2).