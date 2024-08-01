Четверг, 1 августа, 2024

В Касимовском районе остановили 61-летнего водителя вездехода без прав

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/gibdd062

Касимовские сотрудники Госавтоинспекции остановили 61-летниего водителя, который управлял мотовездеходом «БАГГИ». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

ВОдителя остановили 31 июля в 15:00 на ул.Свердлова около д.77 в р.п. Лашма. Полицейские обнаружили, что у водителя нет прав, которые позволяли бы ему управлять данным транспортным средством.

На касимовца составили административный материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Ему грозит административный штраф в размере от 5000 до 15000 рублей. Также ему вынесено постановление по ст. 12.6 КоАП РФ за отсутствие мотошлема.

Справка. Для управления вездеходом необходимо удостоверение тракториста-машиниста категории AII (А2).

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Возле развлекательного комплекса «В некотором царстве» в Рязани произошла авария

Названы самые «читающие» районы Рязанской области

Предтечи улицы Праволыбедской  

Амбассадором «М5 Молл» станет победитель «Битвы блогеров»

В Рязанской области завершают ремонт дороги, связывающей Клепиковский и Касимовский районы

Более миллиона тонн зерна собрали рязанские аграрии

ТНТ объявил дату премьеры шоу «Игры без границ»

Астролог рассказала, на кого сильнее всех повлияет наступающий ретроградный Меркурий

5 простых ритуалов на Ламмас, которые помогут привлечь любовь и деньги

За незаконный отстрел лося рязанцу грозит 2 года лишения свободы

Британка выходит замуж за чат-бота

В России начинает действовать новый ГОСТ на ИЖС. Почему это важно